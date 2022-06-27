Эвакуатор в Жулебино — недорого

Мы работаем в Подмосковье за пределами МКАД, в разных населённых пунктах МО, таких как Жулебино, Выхино, Люберцы и прочие. Транспортируем ТС по всей России, в том числе на большие расстояния. Время подачи эвакуатора зависит от местоположения транспорта. Обычно это около 10-15 минут, так что вам не придётся ждать долго.



Эвакуируем не только легковые автомобили типа седан, но и внедорожники, мотоциклы, а также «Газели», грузовые ТС и даже спецтехнику. В нашем автопарке есть несколько видов эвакуаторов: с частичной погрузкой, с гидравлической и ломаной платформой, с манипулятором.

Техникой управляют профессионалы с большим опытом работы. Мы используем только современные, новые и полностью исправные эвакуаторы. Это гарантирует сохранность вашего авто в течение всего процесса транспортировки.

