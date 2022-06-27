Эвакуатор в Жулебино — недорого
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Цены на услуги эвакуатора
в Жулебино
Легковой автомобиль
1500 руб.
Внедорожник
2500 руб.
Мотоцикл
1500 руб.
Микроавтобус
3500 руб.
Газель
3500 руб.
Спецтехника
2500 руб.
Дополнительные услуги
Запуск заглохшего авто
500 руб.
Зарядка аккумулятора
500 руб.
Подвоз бензина/дизеля
500 руб.
Замена колеса на запаску
500 руб.
Разблокировка замков авто
500 руб.
Указана минимальная стоимость услуг,
точную стоимость зафиксируем по телефону
8 (985) 260-33-44
Свежие эвакуаторы
2021 года
Чистые внутри и снаружи, исправны, приятно ехать
Ломанная платформа
Универсальный эвакуатор
грузоподъемностью 5 тонн
Гидравлическая платформа
Сдвижная платформа
грузоподъемностью 7 тонн
Манипулятор
Грузоподъемность до 5 тонн
Частичная погрузка
Перевезем большую и негабаритную технику
Время подачи в Жулебино
Жулебино
МКАД
Выхино
При заказе предупредите, что хотите оплатить заказ банковской картой, чтобы водитель взял с собой терминал.
Да, отправим документы на Ваш e-mail.
Можем отвезти ваше ТС из Московской области в любую точку России.
У нас свой штат сотрудников и техники, мы не посредники, к Вам приедет один из наших водителей: Алексей, Вячеслав, Виктор, Михаил или Константин.
Если ваш автомобиль неисправен, и дальнейшее движение на нём невозможно, либо вы попали в серьёзное ДТП, вызовите эвакуатор в Жулебино. Мы доставим ТС от его местонахождения в любую точку страны.
Быстрая, безопасная и комфортная эвакуация любого транспорта
Мы работаем в Подмосковье за пределами МКАД, в разных населённых пунктах МО, таких как Жулебино, Выхино, Люберцы и прочие. Транспортируем ТС по всей России, в том числе на большие расстояния. Время подачи эвакуатора зависит от местоположения транспорта. Обычно это около 10-15 минут, так что вам не придётся ждать долго.
Эвакуируем не только легковые автомобили типа седан, но и внедорожники, мотоциклы, а также «Газели», грузовые ТС и даже спецтехнику. В нашем автопарке есть несколько видов эвакуаторов: с частичной погрузкой, с гидравлической и ломаной платформой, с манипулятором.
Техникой управляют профессионалы с большим опытом работы. Мы используем только современные, новые и полностью исправные эвакуаторы. Это гарантирует сохранность вашего авто в течение всего процесса транспортировки.
Сопутствующие услуги
Мы не только эвакуируем транспортные средства, но и доставляем топливо для заправки в пути, занимаемся разблокировкой замков, заменяем колёса, заряжаем севшие аккумуляторы и запускаем заглохшие авто. Оказываем практически любую помощь водителям.
Доступные цены
В компании Трасса можно вызвать эвакуатор недорого: наши цены ниже, чем стоимость услуг других специализированных компаний. Примерный прайс есть на сайте, но в нём указаны примерные расценки. Точные мы озвучиваем и фиксируем по телефону после уточнения деталей.
А ещё мы предоставляем скидки некоторым категориям клиентов: пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам, лицам с инвалидностью, постоянным заказчикам и тем, кто оформляет предзаказы.
Мы помогаем водителям в самых сложных ситуациях. Принимаем банковские карты и наличные. Если требуется, предоставим договор для предъявления в страховую компанию. Решим ваши проблемы быстро и недорого.